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У Миколаєві під час тривоги чутно звуки вибухів

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Миколаїв, Четвер 03 листопада 2022 23:45
У Миколаєві під час тривоги чутно звуки вибухів Фото: У Миколаєві чутно звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві ввечері 3 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 23:38 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту.

Україна закликала Пекін вимагати від Москви негайного припинення атак по критичній інфраструктурі.

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