В Николаеве во время тревоги слышны звуки взрывов
В Николаеве вечером 3 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, звуки были слышны около 23:38 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, Россия осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту.
Украина призвала Пекин потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по критической инфраструктуре.
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