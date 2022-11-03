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В Николаеве во время тревоги слышны звуки взрывов

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Николаев, Четверг 03 ноября 2022 23:45
В Николаеве во время тревоги слышны звуки взрывов Фото: В Николаеве слышны звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве вечером 3 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки были слышны около 23:38 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, Россия осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту.

Украина призвала Пекин потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по критической инфраструктуре.

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