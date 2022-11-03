РФ обстріляла китайський термінал у Миколаєві. МЗС закликало Пекін посилити тиск на Москву
РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту. Україна закликає китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по критичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Внаслідок обстрілу було знищено 17 тисяч тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко додав, що інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.
"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки", - пояснив речник МЗС.
Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Саме тому МЗС України закликає китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств.
Нагадаємо, що Китай оголосив про "тверду підтримку" Росії під керівництвом Путіна.
Раніше представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що "нічого не знає" про атаку Києва за допомогою іранських дронів-камікадзе у жовтні.
Також ми писали, що в Китаї засудили санкції Заходу проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для Росії.
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