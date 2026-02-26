У Миколаєві перерахують платіжки за тепло за весь сезон: хто платитиме менше (список адрес)

Чому змінюють нарахування

Під час засідання виконкому 25 лютого було скориговано норми теплового навантаження для "Миколаївоблтеплоенерго". Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, зміна норм дозволить зменшити суми у платіжках для мешканців пошкоджених осель, починаючи з 1 листопада 2025 року.

Рішення стосується 10 житлових будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, а також одного будинку, де стався вибух газу.

Список адрес, де проведуть перерахунок:

вул. Райдужна, 49;

вул. Шосейна, 2;

вул. 4 Поздовжня, 87;

вул. Космонавтів, 128;

просп. Миру, 70Б;

вул. Янтарна, 67;

вул. Євгенія Логінова, 54;

вул. Генерала Олекси Алмазова, 49/1;

вул. Ольшанців, 284/1.

Що відбувається з тарифами у Миколаєві

Ситуація з тарифами у місті залишається складною. Вже з 2026 року вартість теплової енергії для населення покриватиме лише близько 40% її собівартості. Щоб компенсувати цю різницю, з міського бюджету планують додатково виділити 96 мільйонів гривень.

Наразі розрахунок відбувається за двоставковим тарифом. Він складається з умовно-змінної частини (плата за фактично спожите тепло взимку) та умовно-постійної - фіксованої суми за одиницю теплового навантаження, яка покриває витрати на ремонти мереж протягом року.

Саме через методику розрахунку цієї постійної складової у Миколаєві виникли дискусії. Містяни скаржилися, що після робіт з енергомодернізації їхні витрати іноді ставали вищими, ніж у будинках без покращень. У відповідь на ці скарги влада ініціювала проведення енергоаудитів у будинках, де зафіксовано аномальне збільшення витрат після підвищення енергоефективності.