У Миколаєві перерахують платіжки за тепло за весь сезон: хто платитиме менше (список адрес)

У Миколаєві мешканці будинків, що постраждали від обстрілів або аварій, платитимуть за опалення менше. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про перерахунок нарахувань за весь поточний опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "МикВісті".
Читайте також: Чому під час відключень світла збільшується сума у платіжках? Пояснення від YASNO
Під час засідання виконкому 25 лютого було скориговано норми теплового навантаження для "Миколаївоблтеплоенерго". Як пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, зміна норм дозволить зменшити суми у платіжках для мешканців пошкоджених осель, починаючи з 1 листопада 2025 року.
Рішення стосується 10 житлових будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, а також одного будинку, де стався вибух газу.
Список адрес, де проведуть перерахунок:
Ситуація з тарифами у місті залишається складною. Вже з 2026 року вартість теплової енергії для населення покриватиме лише близько 40% її собівартості. Щоб компенсувати цю різницю, з міського бюджету планують додатково виділити 96 мільйонів гривень.
Наразі розрахунок відбувається за двоставковим тарифом. Він складається з умовно-змінної частини (плата за фактично спожите тепло взимку) та умовно-постійної - фіксованої суми за одиницю теплового навантаження, яка покриває витрати на ремонти мереж протягом року.
Саме через методику розрахунку цієї постійної складової у Миколаєві виникли дискусії. Містяни скаржилися, що після робіт з енергомодернізації їхні витрати іноді ставали вищими, ніж у будинках без покращень. У відповідь на ці скарги влада ініціювала проведення енергоаудитів у будинках, де зафіксовано аномальне збільшення витрат після підвищення енергоефективності.
Раніше РБК-Україна розповідало про рішення уряду не нараховувати плату за опалення, воду та вивезення сміття, якщо ці послуги були відсутні або надавалися неякісно через обстріли. Перерахунок здійснюватиметься автоматично - без заяв від громадян, а комунальні служби зобов’язані самостійно фіксувати дні ненадання послуг.
Також ми писали про те, скільки доведеться платити за опалення киянам, які залишилися без тепла в оселях внаслідок російських атак.