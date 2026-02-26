В Николаеве пересчитают платежки за тепло за весь сезон: кто будет платить меньше (список адресов)

В Николаеве жители домов, пострадавших от обстрелов или аварий, будут платить за отопление меньше. Исполнительный комитет городского совета принял решение о перерасчете начислений за весь текущий отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МикВісті".
Во время заседания исполкома 25 февраля были скорректированы нормы тепловой нагрузки для "Николаевоблтеплоэнерго". Как пояснил заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов, изменение норм позволит уменьшить суммы в платежках для жителей поврежденных домов, начиная с 1 ноября 2025 года.
Решение касается 10 жилых домов, которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов, а также одного дома, где произошел взрыв газа.
Список адресов, где проведут перерасчет:
Ситуация с тарифами в городе остается сложной. Уже с 2026 года стоимость тепловой энергии для населения будет покрывать лишь около 40% ее себестоимости. Чтобы компенсировать эту разницу, из городского бюджета планируют дополнительно выделить 96 миллионов гривен.
Сейчас расчет происходит по двухставочному тарифу. Он состоит из условно-переменной части (плата за фактически потребленное тепло зимой) и условно-постоянной - фиксированной суммы за единицу тепловой нагрузки, которая покрывает расходы на ремонты сетей в течение года.
Именно из-за методики расчета этой постоянной составляющей в Николаеве возникли дискуссии. Горожане жаловались, что после работ по энергомодернизации их расходы иногда становились выше, чем в домах без улучшений. В ответ на эти жалобы власти инициировали проведение энергоаудитов в домах, где зафиксировано аномальное увеличение расходов после повышения энергоэффективности.
