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У Миколаєві перебої з водою через проблеми з електропостачанням

Фото: у Миколаєві перебої з водою через проблеми з електропостачанням (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві зупинено роботу всіх насосних станцій через перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Станом на 9:30 "Миколаївводоканал" зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина - технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах", - написав він.

Сєнкевич зазначив, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з’ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.

Наразі вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо десь взагалі відсутня.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни атакували Миколаївську область "Шахедами", проте українські воїни та засоби ППО знищили усі ворожі цілі.

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МиколаївВодопостачання