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В Николаеве перебои с водой из-за проблем с электроснабжением

Фото: в Николаеве перебои с водой из-за проблем с электроснабжением (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве остановлена работа всех насосных станций из-за перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"По состоянию на 9:30 "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина - техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях", - написал он.

Сенкевич отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.

Пока вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует.

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Николаевскую область "Шахедами", однако украинские воины и средства ПВО уничтожили все вражеские цели.

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НиколаевВодоснабжение