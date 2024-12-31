ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Миколаєві невідомі намагалися підпалити синагогу: поліція проводить розслідування

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 17:45
UA EN RU
У Миколаєві невідомі намагалися підпалити синагогу: поліція проводить розслідування Фото: синагогу в Миколаєві намагалися підпалити (mk.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У Миколаєві невідомі вчинили напад на синагогу, кинувши пляшку з запальною сумішшю в її фасад. Охоронцю синагоги вдалося швидко ліквідувати вогонь..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

У ніч на 31 грудня у середмісті Миколаєва невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад молитовного будинку. Завдяки оперативній реакції охоронця займання вдалося швидко ліквідувати, запобігши значним пошкодженням.

На місці події правоохоронці вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності, які можуть стати доказами у розслідуванні.

Розслідування та кваліфікація події

Слідчі відділення поліції кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі триває комплекс слідчо-розшукових заходів:

  • Аналіз записів із камер відеоспостереження.
  • Встановлення свідків та очевидців події.
  • Ідентифікація осіб, причетних до нападу.

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти у розслідуванні, звернутися до поліції.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією протягом доби затримали дві групи диверсантів. Вони здійснювали підпали військових автомобілів ЗСУ в Києві та Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Пожежа
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне