В Николаеве неизвестные пытались поджечь синагогу: полиция проводит расследование

В Николаеве неизвестные совершили нападение на синагогу, бросив бутылку с зажигательной смесью в ее фасад. Охраннику синагоги удалось быстро ликвидировать огонь.

В ночь на 31 декабря в центре Николаева неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад молитвенного дома. Благодаря оперативной реакции охранника возгорание удалось быстро ликвидировать, предотвратив значительные повреждения.

На месте происшествия правоохранители изъяли остатки продуктов горения и стеклянной емкости, которые могут стать доказательствами в расследовании.

Расследование и квалификация события

Следователи отделения полиции квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас продолжается комплекс следственно-розыскных мероприятий:

Анализ записей с камер видеонаблюдения.

Установление свидетелей и очевидцев происшествия.

Идентификация лиц, причастных к нападению.

Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая может помочь в расследовании, обратиться в полицию.