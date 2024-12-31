Підпалювали військові автомобілі у Києві та Харкові: правоохоронці затримали агентів РФ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією протягом доби затримали дві групи диверсантів. Вони здійснювали підпали військових автомобілів ЗСУ в Києві та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що виконавцями наказів ворога виявилися найманці, яких завербували через Telegram-канали на замовлення російських спецслужб.

Відомо, що у Києві було затримано двох місцевих жителів віком 16 та 18 років. Молодики підпалили два автомобілі - пікап та мультівен, які перебували на технічному обслуговуванні після виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.

Зазначається, що для пересування вони використовували мопед кур’єрської доставки, де працювали. Однак втекти з місця злочину їм не вдалося - їх оперативно затримали.

Водночас у Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, один із яких лише місяць тому вийшов із виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень. Він долучив до підривної діяльності свого знайомого.

Повідомляється, що обидві групи зловмисників діяли за однаковою схемою: отримували завдання через російські канали в месенджерах, за виконання яких їм обіцяли грошову винагороду.

Як додали в СБУ, жодних грошей агенти РФ не отримали, натомість їх затримали правоохоронці.

Під час обшуків у затриманих вилучили:

мобільні телефони;

одяг, який використовувався під час злочинів;

легкозаймисті суміші.

Усім зловмисникам було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Нещодавно в Україні затримали ще одну групу підпалювачів, серед яких був український військовий-контрактник.