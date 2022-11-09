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У Миколаєві назвали дату запуску опалювального сезону

Фото: у Миколаєві назвали дату запуску опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Опалювальний сезон у Миколаєві розпочнеться у четвер, 11 листопада. Тепло у всіх будинках міста з'явиться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Друзі, сьогодні на вулиці середньодобова температура менша за 8 градусів за Цельсієм. Це означає, що із завтрашнього дня в Миколаєві почнеться пуск тепла", - сказав мер.

Він зазначив, що у місті планують включити усі 95 котелень.

"Це означає, що у вашому будинку найближчим часом з'явиться тепло, а якщо не з'явиться - ви повинні будете звернутися до керуючих компаній або голови ОСББ", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові планується розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Однак у міськраді враховуватимуть температуру повітря.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні опалення включили в 60% об'єктів, дві області до тепла підключені повністю. Ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%.

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МиколаївОпалювальный сезон