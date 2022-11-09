В Николаеве назвали дату запуска отопительного сезона

Отопительный сезон в Николаеве начнется в четверг, 11 ноября. Тепло во всех домах города появится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram .

"Друзья, сегодня на улице среднесуточная температура меньше 8 градусов по Цельсию. Это означает, что с завтрашнего дня в Николаеве начнется пуск тепла", - сказал мэр.

Он отметил, что в городе планируют включить все 95 котельных.

"Это означает, что в вашем доме в ближайшее время появится тепло, а если не появится - вы должны будете обратиться в управляющие компании или к главе ОСББ", - добавил Сенкевич.