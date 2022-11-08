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У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення

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Львів, Вівторок 08 листопада 2022 13:25
У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення Фото: у Львові назвали дату початку опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львові планують розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Проте у міськраді зважатимуть на температуру повітря, і готові включити опалення раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"Ми постійно моніторимо температуру зовнішнього повітря та отримуємо дані від Гідрометцентру. Також моніторимо звернення мешканців на Гарячу лінію з цього приводу. Попередньо плануємо подавати опалення в житлові будинки з понеділка, 14 листопада. Якщо необхідно буде швидше подати тепло, то ми готові", - сказав директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Олександр Одинець.

Він зазначив, що у Львові було замінено 6 км теплових мереж на попередньоізольовані труби, проведено ремонт у котельнях та реконструкцію котлів на ТЕЦ-1. Також були проведені промивки і обстеження внутрішньобудинкових систем опалення.

Окрім того, за словами Одинця, Львів підготував заходи, які дозволять місту функціонувати у разі руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

"Відтак, якщо будуть відсутні газ і електроенергія, обігрів плануємо забезпечити завдяки буржуйкам - металевим печам. На сьогодні близько 700 печей встановлено в найпростіших укриттях багатоквартирних будинків, маємо печі, які придбані і будуть встановлені майже у всіх школах. Також пропрацьовуємо можливість переведення деяких освітніх та медичних закладів на обігрів твердим паливом", - сказав він.

Зазначимо, що з 7 листопада у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ - шкіл, садочків, лікарень, поліклінік, установ культури.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні опалення підключено в 46% об’єктів.

До того ж, РБК-Україна зібрало рекомендації, що робити за відсутності опалення та як підготуватися до найгіршого сценарію.

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Львів Опалювальный сезон
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