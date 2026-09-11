У Миколаєві за два дні закрили два ТРЦ: що відомо

City Center закрили 10 вересня

ТРЦ City Center тимчасово припинив роботу з 10 вересня.

"З 10 вересня ТРЦ City Center тимчасово зачинений з технічних причин. Про дату відкриття повідомимо додатково", - повідомила адміністрація центру.

Повідомлення адміністрації City Center (скриншот)

Водночас напередодні студія VOVK, яка працює у City Center, заявила, що ТРЦ припиняє роботу до кінця вересня через складну ситуацію в Миколаєві та обстріли.

"Через складну ситуацію в нашому місті та обстріли ТРЦ "Сіті Центр" припиняє свою роботу до кінця вересня. Тому і наша студія VOVK тимчасово припиняє свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Про тимчасове закриття City Center також свідчить відсутність звичного розкладу сеансів на сайті кінотеатру Multiplex.

"Південний Буг" не працює з 11 вересня

У п’ятницю, 11 вересня, у Миколаєві також припинив роботу ТРЦ "Південний Буг".

Усі магазини, які працювали в торговому центрі, зачинені. На вході розмістили оголошення: "Торговий центр не працює. З повагою, адміністрація ТРЦ".

Про причини закриття "Південного Бугу" та терміни відновлення його роботи поки не повідомляють.