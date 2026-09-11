RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известно

14:36 11.09.2026 Пт
2 мин
Предварительно City Center прекращает работу до конца сентября
aimg Василина Копытко
РФ усилила атаки на Николаев (фото: facebook.com.CityCenterNikolaev)

В Николаеве 10 и 11 сентября прекратили работу сразу два торгово-развлекательных центра - City Center и "Южный Буг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новини-N и сообщение City Center в Facebook.

City Center закрыли 10 сентября

ТРЦ City Center временно приостановил работу с 10 сентября.

"С 10 сентября ТРЦ City Center временно закрыт по техническим причинам. О дате открытия сообщим дополнительно", - сообщила администрация центра.

Сообщения администрации City Center (скриншот)

В то же время студия VOVK, работающая в City Center, заявила, что ТРЦ прекращает работу до конца сентября из-за сложной ситуации в Николаеве и обстрелов.

"Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ "Сити Центр" прекращает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно прекращает свою работу", - говорится в сообщении.

О временном закрытии City Center также свидетельствует отсутствие привычного расписания сеансов на сайте кинотеатра Multiplex.

Читайте также: ТРЦ в Киеве определились с новым режимом работы: кто работает в желтую тревогу

"Южный Буг" не работает с 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, в Николаеве прекратил работу ТРЦ "Южный Буг".

Все магазины, работавшие в торговом центре, закрыты. На входе разместили объявление: "Торговый центр не работает. С уважением, администрация ТРЦ".

О причинах закрытия "Южного Буга" и сроках возобновления его работы пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 9 сентября "Метро" в Николаеве временно прекратил работу из-за повреждений в результате атаки российского дрона. Компания заявила, что должна оценить последствия удара и определить дальнейшие шаги. Гипермаркет пострадал от вражеской атаки 8 сентября вечером: от удара выбило стекла, также повреждения получила крыша.

Напомним, что после обеда 9 сентября от российских ударов по Николаеву погибли два человека. Многие пострадали, среди них - годовалый ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев