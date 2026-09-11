В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известно

В Николаеве 10 и 11 сентября прекратили работу сразу два торгово-развлекательных центра - City Center и "Южный Буг".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новини-N и сообщение City Center в Facebook.
ТРЦ City Center временно приостановил работу с 10 сентября.
"С 10 сентября ТРЦ City Center временно закрыт по техническим причинам. О дате открытия сообщим дополнительно", - сообщила администрация центра.
В то же время студия VOVK, работающая в City Center, заявила, что ТРЦ прекращает работу до конца сентября из-за сложной ситуации в Николаеве и обстрелов.
"Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ "Сити Центр" прекращает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно прекращает свою работу", - говорится в сообщении.
О временном закрытии City Center также свидетельствует отсутствие привычного расписания сеансов на сайте кинотеатра Multiplex.
В пятницу, 11 сентября, в Николаеве прекратил работу ТРЦ "Южный Буг".
Все магазины, работавшие в торговом центре, закрыты. На входе разместили объявление: "Торговый центр не работает. С уважением, администрация ТРЦ".
О причинах закрытия "Южного Буга" и сроках возобновления его работы пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что 9 сентября "Метро" в Николаеве временно прекратил работу из-за повреждений в результате атаки российского дрона. Компания заявила, что должна оценить последствия удара и определить дальнейшие шаги. Гипермаркет пострадал от вражеской атаки 8 сентября вечером: от удара выбило стекла, также повреждения получила крыша.
Напомним, что после обеда 9 сентября от российских ударов по Николаеву погибли два человека. Многие пострадали, среди них - годовалый ребенок.