ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Миколаєві після атаки РФ пошкоджено гіпермаркет "Метро"

09:08 09.09.2026 Ср
2 хв
Очевидці поділилися подробицями перших хвилин атаки
aimg Анастасія Никончук
У Миколаєві після атаки РФ пошкоджено гіпермаркет "Метро" Фото: METRO (metro.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері 8 вересня російські війська завдали удару по Миколаєву. Внаслідок атаки постраждав гіпермаркет "Метро" – у будівлі вибило шибки та пошкодило дах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Суспільного".

Місцевий житель Анатолій, який мешкає неподалік гіпермаркету, розповів кореспондентам "Суспільного", що під час атаки почув гучні вибухи. З балкона свого будинку чоловік побачив, що дах магазину спалахнув.

"Мені з десятого поверху видно: там пробитий дах, в одному місці пробитий і в іншому. Згоріло всередині, я так думаю", - розповів чоловік.

Ще один місцевий житель Іван теж чув вибухи. За його словами, він наразі не бачив наслідків атаки.

"Злякалися: люди, діти, студенти, звичайно. Жити всім хочеться. Десь там бахнуло. Кацапам усім велике-велике привітання з-під землі – щоб вони всі були там", – каже Іван.

Варто сказати, що першим про атаку "Метро" розповів "Миколаївський Ванек". Він уточнив, що крім ударів по портовій інфраструктурі, російські війська завдали двох ударів по гіпермаркету "Метро" у Миколаєві.

Нагадуємо, що після російської атаки в ніч на 20 серпня мережа Metro Україна втратила частину товарних запасів. Компанія була змушена перебудувати ланцюжки постачання, щоб знизити вплив наслідків удару на клієнтів та партнерів. При цьому в Metro попередили, що найближчим часом можливі короткочасні перебої з наявністю окремих товарів та невеликі затримки щодо їх доставки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Миколаїв
Новини
У Києві "приліт" у 24-поверховий будинок
У Києві "приліт" у 24-поверховий будинок
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії