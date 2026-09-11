У Миколаєві за два дні закрили два ТРЦ: що відомо
У Миколаєві 10 та 11 вересня припинили роботу одразу два торгово-розважальні центри - City Center та "Південний Буг".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Новин-N та повідомлення City Center у Facebook.
City Center закрили 10 вересня
ТРЦ City Center тимчасово припинив роботу з 10 вересня.
"З 10 вересня ТРЦ City Center тимчасово зачинений з технічних причин. Про дату відкриття повідомимо додатково", - повідомила адміністрація центру.
Повідомлення адміністрації City Center (скриншот)
Водночас напередодні студія VOVK, яка працює у City Center, заявила, що ТРЦ припиняє роботу до кінця вересня через складну ситуацію в Миколаєві та обстріли.
"Через складну ситуацію в нашому місті та обстріли ТРЦ "Сіті Центр" припиняє свою роботу до кінця вересня. Тому і наша студія VOVK тимчасово припиняє свою роботу", - йдеться у повідомленні.
Про тимчасове закриття City Center також свідчить відсутність звичного розкладу сеансів на сайті кінотеатру Multiplex.
"Південний Буг" не працює з 11 вересня
У п’ятницю, 11 вересня, у Миколаєві також припинив роботу ТРЦ "Південний Буг".
Усі магазини, які працювали в торговому центрі, зачинені. На вході розмістили оголошення: "Торговий центр не працює. З повагою, адміністрація ТРЦ".
Про причини закриття "Південного Бугу" та терміни відновлення його роботи поки не повідомляють.
Раніше ми писали про те, що 9 вересня "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу через пошкодження внаслідок атаки російського дрону. Компанія заявила, що має оцінити наслідки удару і визначити подальші кроки. Гіпермаркет постраждав від ворожої атаки 8 вересня ввечері: від удару вибило шибки, також пошкодження отримав дах.
Нагадаємо, що після обіду 9 вересня від російських ударів по Миколаєву загинули двоє людей. Багато постраждали, серед них - однорічна дитина.