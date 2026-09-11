ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известно

14:36 11.09.2026 Пт
2 мин
Предварительно City Center прекращает работу до конца сентября
aimg Василина Копытко
В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известно РФ усилила атаки на Николаев (фото: facebook.com.CityCenterNikolaev)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Николаеве 10 и 11 сентября прекратили работу сразу два торгово-развлекательных центра - City Center и "Южный Буг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новини-N и сообщение City Center в Facebook.

City Center закрыли 10 сентября

ТРЦ City Center временно приостановил работу с 10 сентября.

"С 10 сентября ТРЦ City Center временно закрыт по техническим причинам. О дате открытия сообщим дополнительно", - сообщила администрация центра.

В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известноСообщения администрации City Center (скриншот)

В то же время студия VOVK, работающая в City Center, заявила, что ТРЦ прекращает работу до конца сентября из-за сложной ситуации в Николаеве и обстрелов.

"Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ "Сити Центр" прекращает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно прекращает свою работу", - говорится в сообщении.

О временном закрытии City Center также свидетельствует отсутствие привычного расписания сеансов на сайте кинотеатра Multiplex.

Читайте также: ТРЦ в Киеве определились с новым режимом работы: кто работает в желтую тревогу

"Южный Буг" не работает с 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, в Николаеве прекратил работу ТРЦ "Южный Буг".

Все магазины, работавшие в торговом центре, закрыты. На входе разместили объявление: "Торговый центр не работает. С уважением, администрация ТРЦ".

О причинах закрытия "Южного Буга" и сроках возобновления его работы пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 9 сентября "Метро" в Николаеве временно прекратил работу из-за повреждений в результате атаки российского дрона. Компания заявила, что должна оценить последствия удара и определить дальнейшие шаги. Гипермаркет пострадал от вражеской атаки 8 сентября вечером: от удара выбило стекла, также повреждения получила крыша.

Напомним, что после обеда 9 сентября от российских ударов по Николаеву погибли два человека. Многие пострадали, среди них - годовалый ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев
Новости
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech