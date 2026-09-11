В Николаеве за два дня закрыли два ТРЦ: что известно

В Николаеве 10 и 11 сентября прекратили работу сразу два торгово-развлекательных центра - City Center и "Южный Буг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новини-N и сообщение City Center в Facebook .

City Center закрыли 10 сентября

ТРЦ City Center временно приостановил работу с 10 сентября.

"С 10 сентября ТРЦ City Center временно закрыт по техническим причинам. О дате открытия сообщим дополнительно", - сообщила администрация центра.

Сообщения администрации City Center (скриншот)

В то же время студия VOVK, работающая в City Center, заявила, что ТРЦ прекращает работу до конца сентября из-за сложной ситуации в Николаеве и обстрелов.

"Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ "Сити Центр" прекращает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно прекращает свою работу", - говорится в сообщении.

О временном закрытии City Center также свидетельствует отсутствие привычного расписания сеансов на сайте кинотеатра Multiplex.

"Южный Буг" не работает с 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, в Николаеве прекратил работу ТРЦ "Южный Буг".

Все магазины, работавшие в торговом центре, закрыты. На входе разместили объявление: "Торговый центр не работает. С уважением, администрация ТРЦ".

О причинах закрытия "Южного Буга" и сроках возобновления его работы пока не сообщается.