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У Миколаєві на день транспорт буде безкоштовним, але за однієї умови

Понеділок 12 травня 2025 15:52
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У Миколаєві на день транспорт буде безкоштовним, але за однієї умови Автобуси Миколаєва стануть безкоштовними для декого з пасажирів на один день (фото: facebook.com/mykpastrans)
Автор: Ірина Костенко

У Миколаєві дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд в автобусах. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж одного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Миколаївпастранс" у Facebook.

Коли та для кого проїзд в автобусах Миколаєва буде безкоштовним

У комунальному підприємстві мешканцям Миколаєва та гостям міста нагадали, що вже цього четверга, 15 травня, в Україні та інших країнах світу відзначатимуть Всесвітній день вишиванки.

"Цьогоріч він присвячений культурній спадщині, яку намагається знищити Росія на тимчасово окупованих територіях", - уточнив директор КП "Миколаївпастранс" Дмитро Тесленко.

Посадовець наголосив, що українці - сильна нація, яка "передає свої традиції та генетичний код із покоління в покоління".

"Росіяни хочуть максимально знищити наші культурні коди, культурну спадщину, нашу ідентичність. Давайте у Всесвітній день вишиванки вдягнемо наше українське вбрання на роботу, навчання, на прогулянку", - додали у прес-службі КП.

Тим часом Тесленко повідомив, що у цей день на містян очікує приємний сюрприз.

"У День вишиванки кожен пасажир, вдягнений у вишиванку, має право на безкоштовний проїзд автобусами "Миколаївпастранс", - розповів він.

Насамкінець у комунальному підприємстві побажали, щоб у цей складний час, День вишиванки подарував кожному "тепло, красу, надію і віру у нашу Перемогу".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що символізують вишиті сорочки українців та що означають різні кольори на вишиванках.

Читайте також, як правильно доглядати за вишиванкою - від прання й сушіння до зберігання.

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