ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Николаеве на день транспорт будет бесплатным, но при одном условии

Понедельник 12 мая 2025 15:52
UA EN RU
В Николаеве на день транспорт будет бесплатным, но при одном условии Автобусы Николаева станут бесплатными для некоторых пассажиров на один день (фото: facebook.com/mykpastrans)
Автор: Ирина Костенко

В Николаеве некоторые пассажиры получат право на бесплатный проезд в автобусах. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение одного дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Николаевпастранс" в Facebook.

Когда и для кого проезд в автобусах Николаева будет бесплатным

В коммунальном предприятии жителям Николаева и гостям города напомнили, что уже в этот четверг, 15 мая, в Украине и других странах мира будут отмечать Всемирный день вышиванки.

"В этом году он посвящен культурному наследию, которое пытается уничтожить Россия на временно оккупированных территориях", - уточнил директор КП "Николаевпастранс" Дмитрий Тесленко.

Чиновник подчеркнул, что украинцы - сильная нация, которая "передает свои традиции и генетический код из поколения в поколение".

"Россияне хотят максимально уничтожить наши культурные коды, культурное наследие, нашу идентичность. Давайте во Всемирный день вышиванки наденем наш украинский наряд на работу, учебу, на прогулку", - добавили в пресс-службе КП.

Между тем Тесленко сообщил, что в этот день горожан ожидает приятный сюрприз.

"В День вышиванки каждый пассажир, одетый в вышиванку, имеет право на бесплатный проезд автобусами "Николаевпастранс", - рассказал он.

В завершение в коммунальном предприятии пожелали, чтобы в это сложное время, День вышиванки подарил каждому "тепло, красоту, надежду и веру в нашу Победу".

Напомним, ранее мы рассказывали, что символизируют вышитые рубашки украинцев и что означают разные цвета на вышиванках.

Читайте также, как правильно ухаживать за вышиванкой - от стирки и сушки до хранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев День вышиванки оплата проїзду Праздники в Украине Автобусы Билеты
NEWS
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса