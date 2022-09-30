ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві чутно потужні вибухи, - мер

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 01:15
У Миколаєві чутно потужні вибухи, - мер Фото: У Миколаєві чутно потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч проти 30 вересня чутно звуки вибухів. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях", - зазначив мер.

Сєнкевич вказав, що повітряна тривога в місті триває з 22:42 години 29 вересня.

Наголошуємо, що не варто нехтували власним життя та здоров'ям, необхідно пройти до укриття.

Там слід перебувати до моменту, поки остаточно не буде впевненості в тому, що небезпека минула.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Миколаїв з дронів-камікадзе. Було зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана