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В Николаеве слышны мощные взрывы, - мэр

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Пятница 30 сентября 2022 01:15
В Николаеве слышны мощные взрывы, - мэр Фото: В Николаеве слышны мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 30 сентября слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Николаев - мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях", - отметил мэр.

Сенкевич указал, что воздушная тревога в городе продолжалась с 22:42 часа 29 сентября.

Обновлено (01:46)

Городской голова рассказал, что российские оккупанты обстреляли обычный спальный район и попали в жилой дом.

По его словам, под завалами находятся люди. Кроме того, на месте происшествия возник сильный пожар.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал о 7 взрывах.

Напомним, российские кафиры атаковали Николаев с дронов-камикадзе. Было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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