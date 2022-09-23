У Миколаєві чути вибухи

У Миколаєві знову чути звуки вибухів, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше окупанти обстріляли Запоріжжя. По місту випустили близько 10 ракет.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося знищити чотири іранські дрони-камікадзе у Миколаївській області протягом 22 вересня.

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