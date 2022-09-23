У Миколаєві чути вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач/РБК-Україна)
У Миколаєві знову чути звуки вибухів, у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".
Раніше окупанти обстріляли Запоріжжя. По місту випустили близько 10 ракет.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося знищити чотири іранські дрони-камікадзе у Миколаївській області протягом 22 вересня.
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