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У Миколаєві чути вибухи

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Миколаїв, П'ятниця 23 вересня 2022 00:54
У Миколаєві чути вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві знову чути звуки вибухів, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше окупанти обстріляли Запоріжжя. По місту випустили близько 10 ракет.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося знищити чотири іранські дрони-камікадзе у Миколаївській області протягом 22 вересня.

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