В Николаеве слышны взрывы

В Николаеве снова слышны звуки взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях или соблюдать правило "двух стен".

Ранее оккупанты обстреляли Запорожье. По городу выпустили около 10 ракет.

Напомним, что украинским военным удалось уничтожить четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области в течение 22 сентября.

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