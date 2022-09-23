ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ випустили по Запоріжжю 10 ракет

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 23 вересня 2022 00:02
Війська РФ випустили по Запоріжжю 10 ракет Фото: у Запоріжжі чути звуки вибухів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі знову прильоти, окупанти випустили по місту 10 ракет, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, ворог випустив Запоріжжя близько 10 снарядів", - повідомив Старух.

Оновлено 00:18

Ворог влучив по об'єктах інфраструктури Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, у четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії