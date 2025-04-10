Атака дронів-камікадзе: у Миколаєві пролунали вибухи і сталися пожежі
У Миколаєві сьогодні вночі, 10 квітня, було чути вибухи. Місто перебуває під ворожою повітряною атакою.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
Цієї ночі була оголошена повітряна тривога для Миколаївської області через загрозу дронових ударів з боку противника. Про небезпеку "Шахедів" також попереджали мешканців Миколаєва.
О 02:53 мер заявив про вибухи у Миколаєві на тлі дронової атаки.
"Чутно вибухи у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе для міста!" - йдеться в його публікації в мережі.
Між тим миколаївські пабліки та Telegram-канали пишуть про кілька ударних БПЛА противника, які фіксувалися у різних районах міста, й також повідомляли про роботу ППО через удар "Шахедів".
Мешканців просять не залишати безпечних місць до відбою тривоги.
Оновлено: у Миколаєві сталися пожежі після атаки
Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про пожежі в облцентрі через повітряну атаку.
"Після атаки "Шахедів" у місті дві пожежі. Служби працюють", - поінформував чиновник.
Мер Сєнкевич о 03:30 розповів про пошкодження у місті через ворожу дронову атаку, і зазначив, що що служби "вже виїхали на місця".
"Є пошкодження. Працюємо, оцінюємо наслідки. Більше інформації - згодом", - повідомив міський голова.
Нічна атака ударних безпілотників
Як повідомлялося раніше, 9 квітня ввечері у кількох областях України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Фіксувався запуск кількох груп ударних безпілотників противника з різних напрямків.
Близько опівночі у Києві було чути кілька вибухів, та повідомлялося про роботу ППО через удар дронів-камікадзе.
Пізніше стало відомо, що у Києві у двох районах зафіксували пожежу та руйнування будинку, й повідомлялося, що одна людина була заблокована.
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