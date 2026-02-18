У Миколаєві через негоду змінюють формат навчання: що потрібно знати батькам

У Миколаєві через погіршення погодних умов змінюється графік роботи навчальних закладів. У четвер, 19 лютого, школярі навчатимуться дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
Читайте також: У деяких школах Вінниці скасовують 10-11 класи: де тепер навчатимуться старшокласники
За словами міського голови, рішення про переведення шкіл на онлайн-режим ухвалено з міркувань безпеки через негоду. Водночас дитячі садочки продовжуватимуть працювати у звичайному форматі.
"Розуміємо, що не всі батьки можуть залишити маленьких дітей вдома, тому садочки продовжують роботу", - пояснив Сєнкевич.
Мер закликав містян врахувати ці зміни під час планування свого дня, а також бути максимально обережними на дорогах.
Нагадаємо, у четвер, 19 лютого, в Україні прогнозується суттєве ускладнення погодних умов, зокрема хуртовини та ожеледиця.
За даними ДСНС та Укргідрометцентру, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі очікується сніг. У південних, більшості центральних областей синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.
Через ожеледицю на дорогах країни (крім південного сходу та Закарпаття) оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Складна ситуація з ожеледицею очікується також у Києві та області. Рятувальники закликають водіїв бути максимально акуратними під час руху.