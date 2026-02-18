В Николаеве из-за непогоды меняют формат обучения: что нужно знать родителям

По словам городского головы, решение о переводе школ на онлайн-режим принято из соображений безопасности из-за непогоды. В то же время детские сады будут продолжать работать в обычном формате.

"Понимаем, что не все родители могут оставить маленьких детей дома, поэтому садики продолжают работу", - пояснил Сенкевич.

Мэр призвал горожан учесть эти изменения при планировании своего дня, а также быть максимально осторожными на дорогах.