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У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

Фото: У Миколаєві було чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч проти 26 вересня чули звуки вибухів. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 00:39 години. Проте, сигналу про загрозу ракетного удару не було.

Зазначаємо, що не варто нехтували власним життя та здоров'ям і попри відсутність сповіщення повітряної тривоги все ж необхідно пройти до укриття.

У сховищах слід перебувати до моменту, поки остатноч не буде впевненості в тому, що небезпека минула.

Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін.

Окрім того, сьогодні українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, яким ворог намагався атакувати місто.

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МиколаївВійна Росії проти України