ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве были слышны взрывы

Николаев, Среда 26 июня 2024 00:07
UA EN RU
В Николаеве были слышны взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве после полуночи, 26 июня, были слышны взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Взрывы в районе города раздались около 00:01.

Отмечается, что взрывов было несколько.

Перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке и юге, и про угрозу применения российскими оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, российские захватчики практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных средств поражения. При этом в течение последних месяцев войска РФ усилили обстрелы городов в прифронтовых регионах.

Так, например, враг активно бьет по Харькову и по области. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские террористы постоянно испытывают модифицированные боеприпасы, и используют Харьков как плацдарм для своих тренировок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Взрывы
NEWS
Суд избрал меру пресечения Тищенко
Суд избрал меру пресечения Тищенко
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида