У Миколаєві було чути вибух на тлі ракетної атаки

У Миколаєві у ніч проти 3 вересня пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області. Перед тим фіксувався рух ворожої швидкісної цілі у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.
"У Миколаєві було чутно вибух", - написав мер міста у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що подробиці щодо події будуть озвучені згодом, та нагадав місцевим жителям, що повітряна тривога в області триває.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили о 03.12, що швидкісна ціль фіксується у Миколаївській області.
Крім того, моніторингові групи писали про запуск російськими загарбниками балістики з території тимчасово окупованого Криму.
Додамо, що у небі над Миколаївською областю також були помічені ворожі дрони-камікадзе. Так, у Повітряних силах о 03.28 повідомили, що група "Шахедів" у Миколаївській області рухається у північному напрямку.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники запустили ударні безпілотники по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.
Крім того, через дронову атаку повідомлялося про роботу ППО у Харківській області, та у Чернігові, де було чути вибухи. Крім того, на околицях Чернігова через падіння уламків сталася пожежа.
Також оголошувалася повітряна тривога у Києві, а в Київській області через ворожі БПЛА була розпочата робота ППО.
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