RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве был слышен взрыв на фоне ракетной атаки

Фото: в Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве в ночь на 3 сентября раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в области. До этого фиксировалось движение вражеской скоростной цели в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"В Николаеве был слышен взрыв", - написал мэр города в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подробности происшествия будут озвучены позже, и напомнил местным жителям, что воздушная тревога в области продолжается.

Перед єтим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили в 03.12, что скоростная цель фиксируется в Николаевской области.

Кроме того, мониторинговые группы писали о запуске российскими захватчиками баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Добавим, что в небе над Николаевской областью также были отмечены вражеские дроны-камикадзе. Так, в Воздушных силах в 03:28 сообщили, что группа "Шахедов" в Николаевской области движется в северном направлении.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские захватчики запустили ударные беспилотники по Украине еще с вечера накануне, 2 сентября.

Кроме того, из-за дроновой атаки сообщалось о работе ПВО в Харьковской области и в Чернигове, где были слышны взрывы. Кроме того, в окрестностях Чернигова из-за падения обломков произошел пожар.

Также объявлялась воздушная тревога в Киеве, а в Киевской области из-за вражеских БПЛА работала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрывРакетная атака