В Николаеве был слышен взрыв на фоне ракетной атаки

"В Николаеве был слышен взрыв", - написал мэр города в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подробности происшествия будут озвучены позже, и напомнил местным жителям, что воздушная тревога в области продолжается.

Перед єтим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили в 03.12, что скоростная цель фиксируется в Николаевской области.

Кроме того, мониторинговые группы писали о запуске российскими захватчиками баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Добавим, что в небе над Николаевской областью также были отмечены вражеские дроны-камикадзе. Так, в Воздушных силах в 03:28 сообщили, что группа "Шахедов" в Николаевской области движется в северном направлении.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские захватчики запустили ударные беспилотники по Украине еще с вечера накануне, 2 сентября.

Кроме того, из-за дроновой атаки сообщалось о работе ПВО в Харьковской области и в Чернигове, где были слышны взрывы. Кроме того, в окрестностях Чернигова из-за падения обломков произошел пожар.

Также объявлялась воздушная тревога в Киеве, а в Киевской области из-за вражеских БПЛА работала ПВО.