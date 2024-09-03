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В Николаеве был слышен взрыв на фоне ракетной атаки

Николаев, Вторник 03 сентября 2024 03:26
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В Николаеве был слышен взрыв на фоне ракетной атаки Фото: в Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве в ночь на 3 сентября раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в области. До этого фиксировалось движение вражеской скоростной цели в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"В Николаеве был слышен взрыв", - написал мэр города в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подробности происшествия будут озвучены позже, и напомнил местным жителям, что воздушная тревога в области продолжается.

Перед єтим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили в 03.12, что скоростная цель фиксируется в Николаевской области.

Кроме того, мониторинговые группы писали о запуске российскими захватчиками баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

В Николаеве был слышен взрыв на фоне ракетной атаки

Добавим, что в небе над Николаевской областью также были отмечены вражеские дроны-камикадзе. Так, в Воздушных силах в 03:28 сообщили, что группа "Шахедов" в Николаевской области движется в северном направлении.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские захватчики запустили ударные беспилотники по Украине еще с вечера накануне, 2 сентября.

Кроме того, из-за дроновой атаки сообщалось о работе ПВО в Харьковской области и в Чернигове, где были слышны взрывы. Кроме того, в окрестностях Чернигова из-за падения обломков произошел пожар.

Также объявлялась воздушная тревога в Киеве, а в Киевской области из-за вражеских БПЛА работала ПВО.

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Николаев Взрыв Ракетная атака
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