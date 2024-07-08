У Миколаєві було чути вибух, перед тим повідомлялося про загрозу балістики

У Миколаєві вночі 8 липня було чути вибух, який, імовірно, стався за межами міста. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої ракетної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности НЕТ".
Звук вибуху було чути в Миколаєві близько 00:018.
Перед тим в регіоні пролунали сигнали повітряної тривоги. В командуванні Повітряних сил ЗСУ оголосили, що фіксується загроза ворожих ударів з півдня із застосуванням балістичного озброєння.
Окрім Миколаївської області, тривога була оголошена також в Одеській та Херсонській областях через можливу ворожу ракетну атаку.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 7 липня в Повітряних силах заявили, що був зафіксований зліт 4 бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Зазначалося, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі - після 01:10 ночі.
Крім того, під час повідомлення про загрозу балістики у Сумах було чути звук вибуху.
Додамо, що військові також інформували про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.
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