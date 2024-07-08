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В Николаеве был слышен взрыв, перед этим сообщалось об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве ночью 8 июля был слышен взрыв, который, вероятно, произошел за пределами города. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Преступности НЕТ".

Звук взрыва был слышен в Николаеве около 00:018.

Перед этим в регионе раздались сигналы воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил ВСУ объявили, что фиксируется угроза вражеских ударов с юга с применением баллистического вооружения.

Кроме Николаевской области, тревога была объявлена ​​также в Одесской и Херсонской областях из-за возможной вражеской ракетной атаки.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что поздно вечером 7 июля в Воздушных силах заявили, что был зафиксирован взлет 4 бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Отмечалось, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10 ночи.

Кроме того, во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва.

Добавим, что военные также информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.

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НиколаевВзрывВоздушная тревога