У Миколаєві було чути вибух

"У Миколаєві було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:05.

За кілька хвилин до цього військові попереджали, що з півдня в напрямку міста летить ударний безпілотник.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:14 карта повітряних тривог має такий вигляд як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.