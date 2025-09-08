RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Николаеве был слышен взрыв

фото: дрон летел на город с южного направления (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 8 сентября в Николаеве был слышен звук взрыва. Военные фиксировали в направлении города вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:05.

За несколько минут до этого военные предупреждали, что с юга в направлении города летит ударный беспилотник.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог имеет такой вид как можно увидеть, сигнал продолжается в Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелы Николаева

Отметим, что россияне довольно часто обстреливают Николаев, применяя для атак дроны и ракеты.

Так, например, случилось и вечером 13 июля. Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв, после чего над городом поднялся столб черного дыма.

Вскоре стало известно, что после взрыва загорелся склад с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

