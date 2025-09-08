В Николаеве был слышен взрыв

В ночь на 8 сентября в Николаеве был слышен звук взрыва. Военные фиксировали в направлении города вражеский дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Николаеве были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:05.
За несколько минут до этого военные предупреждали, что с юга в направлении города летит ударный беспилотник.
По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог имеет такой вид как можно увидеть, сигнал продолжается в Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Отметим, что россияне довольно часто обстреливают Николаев, применяя для атак дроны и ракеты.
Так, например, случилось и вечером 13 июля. Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв, после чего над городом поднялся столб черного дыма.
Вскоре стало известно, что после взрыва загорелся склад с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать пожар.