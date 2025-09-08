В Николаеве был слышен взрыв

"В Николаеве были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:05.

За несколько минут до этого военные предупреждали, что с юга в направлении города летит ударный беспилотник.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог имеет такой вид как можно увидеть, сигнал продолжается в Николаевской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.