У Миколаєві було чути гучний вибух

Повідомляється, що вибух пролунав приблизно о 22:30 за київським часом. Через деякий час після вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. З метою безпеки рекомендується мешканцям обласного центру пройти до укриття.

Оновлено (22:48)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти "вирішили питання" з пам'ятником "Співробітникам міліції".

Він також додав, що якщо причиною знищення пам'ятника став підрив вибухівкою, то ініціатори вибуху будуть відповідати за всією суворістю закону.