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У Миколаєві було чути гучний вибух

Фото: вибух у Миколаєві 19 жовтня пролунав до оголошення тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Повідомляється, що вибух пролунав приблизно о 22:30 за київським часом. Через деякий час після вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. З метою безпеки рекомендується мешканцям обласного центру пройти до укриття.

Оновлено (22:48)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти "вирішили питання" з пам'ятником "Співробітникам міліції".

Він також додав, що якщо причиною знищення пам'ятника став підрив вибухівкою, то ініціатори вибуху будуть відповідати за всією суворістю закону.

Раніше ми писали, що в Миколаєві в ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва .

Також повідомлялося, що вночі 18 жовтня внаслідок обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області .

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МиколаївМиколаївська областьВибухВторгнення Росії до України