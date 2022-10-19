В Николаеве был слышен громкий взрыв

Сообщается, что взрыв прогремел примерно в 22:30 по киевскому времени. Через некоторое время после взрыва в городе объявили воздушную тревогу. В целях безопасности рекомендуется жителям областного центра пройти в укрытия.

Обновлено (22:48)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты "решили вопрос" с памятником "Сотрудникам милиции".

Он также добавил, что если причиной уничтожения памятника стал подрыв взрывчаткой, то инициаторы взрыва будут отвечать по всей строгости закона.