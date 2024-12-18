У Миколаєві аварія на мережі ТЕЦ: у місті перебої з теплом

Ситуація зі світло в Україні

Нагадаємо, російські окупанти за останній місяць здійснили декілька атак на українську енергетику. Це призвело до посилення відключень світла. Проте ситуацію вдалося стабілізувати.

З 16 грудня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 18 грудня, в Україні не будуть вимикати світло за графіками.

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