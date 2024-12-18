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У Миколаєві аварія на мережі ТЕЦ: у місті перебої з теплом

Фото: у Миколаєві перебої з теплом через аварію на мережі ТЕЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Аварія на мережі ТЕЦ у Миколаєві сталася у середу, 18 грудня. У місті фіксують перебої з постачанням тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ТЕЦ у Facebook.

"Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів", - йдеться у повідомленні.

Для запобігання подальшим ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи розпочаті ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука).

Як повідомили в пресслужбу ТЕЦ, фахівці замінять ділянку трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. У Миколаєві тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія через ремонтні роботи.

В ТЕЦ зазначають, що ремонт триватиме приблизно до кінця дня 19 грудня.

Ситуація зі світло в Україні

Нагадаємо, російські окупанти за останній місяць здійснили декілька атак на українську енергетику. Це призвело до посилення відключень світла. Проте ситуацію вдалося стабілізувати.

З 16 грудня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 18 грудня, в Україні не будуть вимикати світло за графіками.

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