В Николаеве авария на сети ТЭЦ: в городе перебои с теплом

Ситуация со светом в Украине

Напомним, российские оккупанты за последний месяц совершили несколько атак на украинскую энергетику. Это привело к ужесточению отключений света. Однако ситуацию удалось стабилизировать.

С 16 декабря в Украине ввели новые графики стабилизационных отключений света. Подробнее об этом - в нашем материале.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня, 18 декабря, в Украине не будут выключать свет по графикам.

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