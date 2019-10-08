За Микитася внесли залог

За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог. Об этом сообщает пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, за нардепа внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

"Да, внесен залог", - подтвердила пресс-секретарь САП.

РБК-Украина писало, что 4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения бывшему нардепу VIII созыва Максиму Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Нацгвардия должна была получить в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева 50 апартаментов и 30 паркомест в жилом комплексе, однако в 2016–2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

По этому делу НАБУ подозревает экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук. Все трое были задержаны и вскоре отпущены.

Отметим, что Микитась был президентом Укрбуд Девелопмент. 20 сентября он сообщил о выходе из состава акционеров компании. Сегодня стало известно, что доли в строительной корпорации Укрбуд Девелопмент купили Евгений Дикин и Василий Полевой.

По данным издания "НВ Бизнес", корпорация Укрбуд Девелопмент могла перейти в сферу влияния генерального директора SAGA Development Андрея Вавриша - друга главы Офиса президента Андрея Богдана.