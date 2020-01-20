ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину

Новости » Политика     20.01.2020 - 11:19
Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

Куда именно хотел улететь Микитась пока не известно.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - написал Лещенко.

Напомним, в прошлом месяце прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства Максима Микитася в пригороде Киева.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что связанная со скандальным застройщиком Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в июле Микитась напал на главу сельсовета Любеча Черниговской области.

Микитася взяли под стражу и определили залог В аэропорту "Киев" утоточнили данные относительно задержки рейсов
Новости Украины Микитасьрейсы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь