Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

Куда именно хотел улететь Микитась пока не известно.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - написал Лещенко.

Напомним, в прошлом месяце прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства Максима Микитася в пригороде Киева.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что связанная со скандальным застройщиком Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в июле Микитась напал на главу сельсовета Любеча Черниговской области.