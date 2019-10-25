Бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Как сообщается, на него надели электронный браслет.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

Напомним, 25 октября за Максима Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве.

Залог в сумме 5,5 млн гривен был внесен за Микитася, однако на этой неделе Апелляционная палата ВАКС взяла его под стражу и подняла сумму залога до 80 млн гривен.

Кроме того, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также на прошлой неделе вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что явязанная со скандальным застройщиком Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ для Вооруженных сил Украины.