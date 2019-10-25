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За Микитася внесли залог

Новости » Политика    25.10.2019 - 11:46
За Микитася внесли залог
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Микитась выйдет на свободу под залог в 80 млн гривен

За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог в размере 80 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, по состоянию на 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве.

Этот залог за Микитася внесли, однако на этой неделе Апелляционная палата ВАКС взяла его под стражу и подняла сумму залога до 80 млн гривен.

Кроме того, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также на прошлой неделе вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что явязанная со скандальным застройщиком Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ для Вооруженных сил Украины.

Микитась получил 200 млн гривен от "мертвых душ", - ГБР
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