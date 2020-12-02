Микитась відшкодував 50 млн гривень збитків у справі про аферу з Нацгвардією

Фото: Максим Микитась (facebook com maxim mikitas)

Колишній народний депутат і екс-голова будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась Микитась відшкодував 50 млн гривень збитків у справі про аферу з квартирами для Національної гвардії. Загальна сума збитку була визначена на рівні 81,64 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Повідомляється, що у цій справі заарештовано майно підозрюваних на понад 300 млн гривень, а також стягнуто заставу в 30 млн гривень за порушення покладених на підозрюваного обов'язків.

Микитасю і ще сімом фігурантам інкримінується організація схеми, яка завдала понад 81 млн гривень збитків Національній гвардії. Раніше сторони уклали угоду про будівництво житлового комплексу на території колишньої військової частини на Печерську. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га у центрі Києва Національна гвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркувальних місць.

Але в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими НГУ відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася майже на 81,64 млн гривень менше вартості квартир, які мала отримати НГУ на старті домовленостей.

Нагадаємо, у цій справі фігурує екс-командувач Національної гвардії Юрій Аллеров. Навесні 2019 року він був заарештований, але вийшов на свободу під заставу.

Зазначимо, з Микитася навесні 2020 року стягнули 30 млн гривень застави.