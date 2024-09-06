Микита отримає посаду в ОП після звільнення, - джерела

Перестановки в ОП

Нагадаємо, в Офісі президента України цього тижня відбуваються кадрові перестановки.

Зокрема, 3 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника ОП Ростислава Шурму.

При цьому вчора глава держави підписав укази про звільнення трьох заступників голови ОП. Мова про Олексія Кулебу, Миколу Точицького та Юлію Соколовську.

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