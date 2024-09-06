Микита отримає посаду в ОП після звільнення, - джерела

Віктор Микита, звільнення якого сьогодні погодив Кабінет міністрів, отримає нову посаду. Він стане заступником керівника Офісу президента.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".
За інформацією співрозмовника видання, Микита в Офісі президента замінить Олексія Кулебу, якого вчора, 5 вересня, Рада призначила віце-прем'єром з відновлення - міністром розвитку громад та територій України.
Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області.
Нагадаємо, в Офісі президента України цього тижня відбуваються кадрові перестановки.
Зокрема, 3 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника ОП Ростислава Шурму.
При цьому вчора глава держави підписав укази про звільнення трьох заступників голови ОП. Мова про Олексія Кулебу, Миколу Точицького та Юлію Соколовську.
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