Микита получит должность в ОП после увольнения, - источники

Перестановки в ОП

Напомним, в Офисе президента Украины на этой неделе происходят кадровые перестановки.

В частности, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Ростиславу Шурму.

При этом вчера глава государства подписал указы об увольнении трех заместителей главы ОП. Речь об Алексее Кулебе, Николае Точицком и Юлии Соколовской.

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