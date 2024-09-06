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Микита получит должность в ОП после увольнения, - источники

Фото: Виктор Микита (Facebook-страница Микиты)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Виктор Микита, увольнение которого сегодня согласовал Кабинет министров, получит новую должность. Он станет заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

По информации собеседника издания, Микита в Офисе президента заменит Алексея Кулебу, которого вчера, 5 сентября, Рада назначила вице-премьером по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Что известно о Миките

Виктор Микита родился 4 февраля 1979 года в селе Ильница Закарпатской области. 

  • В 1998 году он окончил Закарпатский лесотехнический техникум ("Технология, экономика и планирование деревообработки").
  • С 2003 года работал в правоохранительных органах. В частности, он занимал должность замначальника управления СБУ в Запорожской области. 
  • С 2015 по 2018 гг.- руководитель спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.
  • С 2018 по 2021 гг. - руководитель спецподразделения СБУ Запорожской области по борьбе с организованной преступностью.
  • В 2021 году Микиту назначили первым заместителем начальника Главного управления СБУ. 
  • 10 декабря 2021 года он стал главой Закарпатской областной военной администрации. 

Перестановки в ОП

Напомним, в Офисе президента Украины на этой неделе происходят кадровые перестановки.

В частности, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Ростиславу Шурму.

При этом вчера глава государства подписал указы об увольнении трех заместителей главы ОП. Речь об Алексее Кулебе, Николае Точицком и Юлии Соколовской.

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Офис президента