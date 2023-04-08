Михайлюк став найрезультативнішим у складі "Шарлотта": команда НБА знову програла

Чергового класного виступу українця Святослава Михайлюка забракло "Шарлотт Горнетс" для домашньої перемоги під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вихованець черкаського баскетболу з'явився у старті "Горнетс" на матч проти "Г'юстон Рокетс". Разом із ним основну п'ятірку господарів склали Маледон, Вільямс, Тор і Макговенс.

Михайлюк провів у грі понад 31 хвилину. За цей час українець встиг набрати 25 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Результат універсала за статистичним показником "плюс-мінус" виявився негативним (-2).

У цей вечір Михайлюк чимало кидав. Після 21-ї спроби 8 його кидків були влучними. Зокрема, українець реалізував 5 триочкових (14 спроб) та виконав 4 влучні кидки з лінії штрафних (6). Також Михайлюк оформив 1 перехоплення, припустився п'яти втрат м'яча та тричі сфолив.

Попри старання українця, який став найрезультативнішим у "Шарлотті", господарі зазнали четвертої поразки поспіль (109:112). Оборонець "Рокетс" Джейлен Грін набрав 26 пунктів. Останній матч сезону "Горнетс" зіграють 9 квітня проти "Клівленда".