ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Михайлюк став найрезультативнішим у складі "Шарлотта": команда НБА знову програла

Новость на русском →
Шарлотт, Субота 08 квітня 2023 10:13
Михайлюк став найрезультативнішим у складі "Шарлотта": команда НБА знову програла Фото: Святослав Михайлюк яскраво провів кінцівку регулярки (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Чергового класного виступу українця Святослава Михайлюка забракло "Шарлотт Горнетс" для домашньої перемоги під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вихованець черкаського баскетболу з'явився у старті "Горнетс" на матч проти "Г'юстон Рокетс". Разом із ним основну п'ятірку господарів склали Маледон, Вільямс, Тор і Макговенс.

Михайлюк провів у грі понад 31 хвилину. За цей час українець встиг набрати 25 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Результат універсала за статистичним показником "плюс-мінус" виявився негативним (-2).

У цей вечір Михайлюк чимало кидав. Після 21-ї спроби 8 його кидків були влучними. Зокрема, українець реалізував 5 триочкових (14 спроб) та виконав 4 влучні кидки з лінії штрафних (6). Також Михайлюк оформив 1 перехоплення, припустився п'яти втрат м'яча та тричі сфолив.

Попри старання українця, який став найрезультативнішим у "Шарлотті", господарі зазнали четвертої поразки поспіль (109:112). Оборонець "Рокетс" Джейлен Грін набрав 26 пунктів. Останній матч сезону "Горнетс" зіграють 9 квітня проти "Клівленда".

До слова, напередодні баскетбольний "Прометей" пробився у фінал Латвійсько-естонської ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян