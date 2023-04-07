"Прометей" розгромив "Тарту" та вийшов у фінал Латвійсько-естонської ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, 1/2 фіналу

"Прометей" – "Тарту Улікоол" – 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26)

Знекровлений втратою лідерів команди – Агади, Кеннеді та Стефенса – український гранд поставив на рішучий старт. Підопічні Ронена Гінзбурга видали гарний дебютний відрізок (8:2) та окреслили претензії на успіх. І хоч суперник трохи стабілізував гру, та перевага "Прометея" в кінці першої чверті склала ті ж 6 пунктів.

Власний заспів слобожанці підтримали в другій 10-хвилинці. Вони знову класно розпочали (13:3) та надалі ще й збільшили свій гандикап. Не збила налаштування Гінзбурга навіть втрата ще двох (!) провідних виконавців – Клавелла та Лукашова. За підсумками першої половини "Прометей" відірвався на 22 очки.

Грати за рахунком слобожанці взялися з третьої чверті. Український колектив на класі тримав "Тарту" на відстані 20+. Попри побоювання, фізичних кондицій "Прометею" не забракло. Та й Клавелл вчасно оговтався від ушкодження і знову з'явився на паркеті.

Тихими кроками перед фінальною 10-хвилинкою команда Гінзбурга додала ще 4 пункти переваги. Щоб упродовж чверті розгубити гандикап на 26 очок треба серйозно "постаратися". Зайвих проблем ані собі, ані вболівальникам слобожанці вирішили не влаштовувати. Вони на рівні провели вирішальні хвилини та довели поєдинок до логічної перемоги.

Тепер "Прометей" чекатиме на суперника по фіналу. Друга та третя команди регулярної першості – естонський "Калев" і ризький ВЕФ – визначать володаря путівки до вирішального матчу в п'ятницю ввечері. Фінал же відбудеться у суботу, 8 квітня.